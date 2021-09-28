Украина хочет провести саммит Нормандской четверки до окончания каденции Меркель, - Ермак

"Для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время".

Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров стран Нормандской четверки по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе состоялся до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом в эфире телеканала "ICTV" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Продолжаются консультации в Нормандском формате, как видеоконференции, так и реальные встречи между сторонами ... Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась еще до окончания каденции Меркель. И мы считаем, что это было бы очень справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала. у нас сегодня есть только два свидетеля, которые помнят и присутствовали при подписании Минских соглашений, поэтому для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время", - заявил Ермак.

Напомним, в это воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. До формирования новой правящей коалиции и нового правительства для сохранения дееспособности государственного аппарата, федеральное правительство во главе с Ангелой Меркель остается на своем посту. Для этого этапа никаких ограничений по времени не предусмотрено.