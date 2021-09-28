Премьер-министр Израиля заявил, что Иран пересек ядерную "красную линию"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Иран перешел "все красные линии" в своей ядерной программе, и пообещал, что Израиль не позволит Тегерану получить ядерное оружие.

Об этом он заявил в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН сообщает Reuters.

Беннет сказал, что Иран стремится доминировать на Ближнем Востоке под "ядерным зонтиком", и призвал мир к более согласованным действиям по прекращению ядерной программы Ирана.

"Иранская программа создания ядерного оружия находится в критической точке. Все красные линии пройдены", - сказал Беннетт.

Он призвал мир совместно противодействовать иранской угрозе.

"Если мы приложим к этому усилия, если мы серьезно настроены остановить это, если мы будем использовать нашу изобретательность, мы сможем победить", - сказал Беннетт.

Вместе с тем он намекнул на то, что Израиль способен действовать самостоятельно против Ирана, о чем он неоднократно предупреждал.

"Ядерная программа Ирана достигла переломного момента, как и наше терпение. Слова не останавливают вращения центрифуг", - сказал Беннетт.

"Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие", - добавил он.

Посол ООН в Иране, ранее отрицавший попытки Ирана создать ядерное оружие, опроверг заявление Беннета как "полную лжи".

Напомним, что в июне парламент Израиля утвердил новое правительство страны, которое выступает против восстановления иранской ядерной программы.