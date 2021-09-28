СБУ сообщила новые подозрения по делу о подделке документов при регистрации "Партии Шария"

Преступление инкриминируют трем лицам.

СБУ сообщила новые подозрения по делу о подделке документов при регистрации "Партии Шария"
Фото: facebook/Служба безпеки України

Служба безопасности Украины во вторник, 28 сентября, сообщила новые подозрения по делу о подделке документов при регистрации "Партии Шария".

"Трем лицам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины. В СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии «Объединенная Украина» в политическую партию «Партия Шария» и в фальсификации протоколов заседаний этой политической силы для избрания нужных руководителей партии", - говорится в сообщении СБУ.

На прошлой неделе в этом деле первой подозреваемой стала теща Шария Алла Бондаренко.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что в марте 2021 года Министерство юстиции подало иск о запрете "Партии Шария".

16 февраля Анатолию Шарию объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161 УК). Ряд экспертных исследований установило, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. С 2012 года способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведение информационных операций.

После этого Литва лишила Шария статуса беженца.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Лукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против БеларусиЛукашенко обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси
Стрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на ДонбассеСтрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на Донбассе
Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в КиевеКрищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
ВСК по "делу Вагнера" вызывает Бутусова из-за информации о показаниях БурбыВСК по "делу Вагнера" вызывает Бутусова из-за информации о показаниях Бурбы
СБУ сообщила трем боевикам "ДНР" подозрение в издевательстве над пленнымиСБУ сообщила трем боевикам "ДНР" подозрение в издевательстве над пленными
Все, кто был в авто, должны были погибнуть: Геращенко раскрыл новые детали покушения на ШефираВсе, кто был в авто, должны были погибнуть: Геращенко раскрыл новые детали покушения на Шефира
Порошенко и Гонтарева выиграли Лондонский суд в Суркиса по делу ПриватБанка, - адвокатПорошенко и Гонтарева выиграли Лондонский суд в Суркиса по делу ПриватБанка, - адвокат
Прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы по делу ШереметаПрокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы по делу Шеремета
В состав ВСК по делу "вагнеровцев" должна войти оппозиция, - ГеращенкоВ состав ВСК по делу "вагнеровцев" должна войти оппозиция, - Геращенко
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
ВАКС оправдал экс-чиновницу Волынской ОГА по делу о некачественных блиндажах на ДонбассеВАКС оправдал экс-чиновницу Волынской ОГА по делу о некачественных блиндажах на Донбассе
Адвокаты Шандры подали жалобу в ЕСПЧ по делу "Кузни на Рыбальском"Адвокаты Шандры подали жалобу в ЕСПЧ по делу "Кузни на Рыбальском"
Верховный Суд обратился в СБУ за разъяснениями по делу о закрытии "каналов Медведчука"Верховный Суд обратился в СБУ за разъяснениями по делу о закрытии "каналов Медведчука"
Последние новости
Подгружаем последние новости