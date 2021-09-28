СБУ сообщила новые подозрения по делу о подделке документов при регистрации "Партии Шария"

Служба безопасности Украины во вторник, 28 сентября, сообщила новые подозрения по делу о подделке документов при регистрации "Партии Шария".

"Трем лицам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины. В СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии «Объединенная Украина» в политическую партию «Партия Шария» и в фальсификации протоколов заседаний этой политической силы для избрания нужных руководителей партии", - говорится в сообщении СБУ .

На прошлой неделе в этом деле первой подозреваемой стала теща Шария Алла Бондаренко.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что в марте 2021 года Министерство юстиции подало иск о запрете "Партии Шария".

16 февраля Анатолию Шарию объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161 УК). Ряд экспертных исследований установило, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. С 2012 года способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведение информационных операций.

После этого Литва лишила Шария статуса беженца.