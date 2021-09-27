В УГО опровергли информацию об усилении охраны Зеленского после покушения на Шефира

Президентов усиленно охраняют еще с 2014-го в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.

После покушения на убийство первого помощника президента Сергея Шефира охрану действующему президенту Владимиру Зеленскому не усиливали.

Об этом сообщили в Управлении государственной охраны (УГО) в комментарии Суспильному.

В пресс-службе УГО рассказали, что усиленно президентов охраняют с 2014 года, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе. Там отметили, что после покушения на Сергея Шефира охрану Зеленского не усиливали. Других сотрудников Офиса президента охраняет не Управление госохраны, а другие органы, отметили там.

Сколько автомобилей передвигается в составе кортежа, и сколько спецназовцев охраняют главу государства, в УГО не разглашают, поскольку это является государственной тайной.

Напомним, покушение на Шефира произошло около 10 часов утра 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев , когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому. Сам президент назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ". В то же время Зеленский признал, что не знает заказчиков этого покушения. Позже президент добавил, что это - давление именно на него и подчеркнул, что влиять на него невозможно".

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что покушение на жизнь Шефира совершил злоумышленник-профессионал, при этом он был не один.

25 сентября "Украинская правда" сообщила, что после покушения на Шефира охрану президента усилили. Кадры с "усиленным" кортежем президента издание опубликовало вечером 24 сентября. На видео, которое разобрали корреспонденты Суспильного, по дороге двигалось семь автомобилей: 4 с проблесковыми маячками и три автомобиля без сирен в середине кортежа.

В "УП" написали, что на кадрах, которые были отсняты на Обуховской трассе, "увеличенный кортеж с сигнальными маячками движется на большой скорости".