Зеленский сменил состав Нацсовета по инвестициям

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский сменил состав Нацсовета по инвестициям
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ глава государства подписал 27 сентября.

Своим указом президент Украины ввел в состав Нацсовета по инвестициям:

первого вице-премьер-министра Алексея Любченко;

министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова;

заместителя главы офиса президента и заместителя секретаря СНБО Юлию Свириденко.

Кроме того, по согласованию, в состав Национального совета включены:

главный представитель польской государственной нефтегазовой компании PGNiG S. A. в Украине Иренеуш Дерек;

президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо;

председатель совета директоров холдинга VEON Limited Геннадий Газин (Нидерланды);

вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Своим указом президент вывел из состава Нацсовета по инвестициям Игоря Петрашко, Владислава Криклия, Суму Чакрабарти и Юлию Ковалив. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в июне Владимир Зеленский пригласил владельца Viber войти в состав Национального инвестиционного совета.

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