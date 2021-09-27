Зеленский сменил состав Нацсовета по инвестициям
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ глава государства подписал 27 сентября.
Своим указом президент Украины ввел в состав Нацсовета по инвестициям:
первого вице-премьер-министра Алексея Любченко;
министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова;
заместителя главы офиса президента и заместителя секретаря СНБО Юлию Свириденко.
Кроме того, по согласованию, в состав Национального совета включены:
главный представитель польской государственной нефтегазовой компании PGNiG S. A. в Украине Иренеуш Дерек;
президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо;
председатель совета директоров холдинга VEON Limited Геннадий Газин (Нидерланды);
вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.
Своим указом президент вывел из состава Нацсовета по инвестициям Игоря Петрашко, Владислава Криклия, Суму Чакрабарти и Юлию Ковалив. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, в июне Владимир Зеленский пригласил владельца Viber войти в состав Национального инвестиционного совета.