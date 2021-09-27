Впервые в истории в Бундестаг прошли трансгендерные женщины

До сих пор в Бундестаге был только один депутат-трансгендер. Однако об этом стало известно только после окончания его депутатских полномочий.

Впервые в истории в Бундестаг прошли трансгендерные женщины
Тесса Ганзерер
Фото: dw.com

Впервые в состав немецкого парламента избрано двух транс-женщин: Нике Славик с Северного Рейна - Вестфалии и Тессу Ганзерер из Баварии. Обе они представляют партию "зеленых" и получили депутатские мандаты по земельным спискам, передает DW.

По словам 44-летней Ганзерер, результат голосования стал символом открытого и толерантного общества.

Тесса (Маркус) Ганзерер - депутат баварского ландтага с 2013 года, в ноябре 2018 года она публично объявила, что является транссексуалкой. Ганзерер, которая имеет двух сыновей, ставит целью упростить процедуру утверждения изменения пола в документах, удостоверяющих личность. Также она стремится к законодательным изменениям, которые позволили бы матерям-лесбиянкам усыновлять детей.

27-летняя Славик назвала результат голосования невероятным. Она попала в парламент в списке кандидатов от "Зеленых" в западной земли Северный Рейн-Вестфалия.

До сих пор в Бундестаге был только один депутат-трансгендер. Однако об этом стало известно только после окончания его депутатских полномочий.

Выборы в Бундестаг состоялись в Германии в воскресенье, 26 сентября. Наибольшее количество голосов получила Социал-демократическая партия. Христианско-демократический союз вместе с партнерским Христианско-социальным союзом набрал только 24,1% голосов.

Третье место на выборах получили "Зеленые" - 14,8%.

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