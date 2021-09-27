МОЗ потребует отстранения главврачей за подделку COVID-сертификатов

Из-за подделки документов о вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел.

МОЗ потребует отстранения главврачей за подделку COVID-сертификатов
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения инициирует отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывали свидетельства о проведении вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В отношении ряда врачей возбуждены уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим представления владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, - объединенных территориальных общин - с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Если следствие выявит, что главный врач учреждения непричастен к махинациям, его восстановят в должности, отмечают в МОЗ.

В случае повторного нарушения министерство будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыва контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что из-за подделки документов о COVID-вакцинацию в Украине открыли около 80 уголовных дел. Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций.

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