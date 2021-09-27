Рейтинг партий возглавляют "Слуга народа" и "Европейская солидарность", - соцопрос

Также еще три партии преодолевают проходной барьер в парламент.

Украинцы определились с партиями, которые будут поддерживать на выборах в Верховную Раду. В случае проведения выборов в парламент проходят пять политических сил. В рейтинге четко определились два лидера - партии «Слуга народа» и «Европейская Солидарность». Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром «Социс» 16-21 сентября 2021 года. Всего было опрошено 2000 респондентов по всей стране, за исключением Крыма и неподконтрольных украинской власти частей Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки 2,4%.

Среди тех, кто будет голосовать на выборах, 26,4% поддержат партию «Слуга народа». 19,1% - проголосуют за «Европейскую Солидарность».

Также еще три партии преодолевают проходной барьер в парламент: за ОПЗЖ готовы голосовать 12,7%, за «Батькивщину» - 10,3%, за партию «Сила и честь» - 7,7%.

Остальные политические силы не преодолевают 5% барьер для прохождения в парламент.

Согласно результатам опроса 60,8% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении и только 22,8% - считают, что ситуация в государстве складывается в правильном направлении.