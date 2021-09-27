ВОЗ намерена возобновить расследование происхождения коронавируса

Новая инициатива поможет ускорить расследование, которое рискует затянуться

ВОЗ намерена возобновить расследование происхождения коронавируса
Фото: myseldon.com

Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование происхождения вируса COVID-19, собрав команду из 20 ученых для поиска новых доказательств.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Новой группе ученых может быть поручено изучить, появился ли COVID-19 в лаборатории, а также провести более широкие исследования будущих вирусных рисков и их связей с поведением человека.

Отмечается, что в команду ученых будут включены специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, а также эксперты в области генетики и болезней животных.

В ВОЗ отметили, что новая инициатива также поможет ускорить расследование происхождения COVID-19, которое рискует затянуться, поскольку образцы крови ранних жертв болезни могут стать непригодными для использования.

Новое исследование будет проведено после того, как первоначальное расследование ВОЗ показало, что данных, предоставленных китайскими учеными, недостаточно. Официальные лица США, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен настаивали на том, чтобы генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус возобновил расследование.

Между тем официальные лица КНР на протяжении нескольких месяцев заявляли о том, что организация должна изучить другие страны, такие как Италия и США. Так, Пекин призвал международное сообщество проверить работу лаборатории США на военной базе в Форт-Детрике (штат Мэриленд). Власти Китая при этом напоминали, что летом 2019 года лабораторию временно закрывали из-за нарушения техники безопасности при транспортировке опасных материалов.

Напомним, коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Но поскольку эволюционная дистанция от него к SARS-CoV-2 составляет несколько десятилетий, должно было быть промежуточное звено.

Очень похожие вирусы были обнаружены у панголинов, но он заражает также кошек и норок, так что переносчиками могли быть и они.

Эксперты ВОЗ работали в Ухане в конце января - начале февраля.

В конце декабря прошлого года АР опубликовало исследование, в котором говорилось о том, что Китай засекретил все исследования о происхождении ковида. Власть частично ограничивает их публикацию и одновременно способствует продвижению теорий о том, что вирус распространился не только с территории Китая.

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