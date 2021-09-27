Следствие признало диверсию причиной взрывов на арсенале в Калиновке в 2017 году

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что взрывы на складах арсеналов в Калиновке в 2017 году стали следствием диверсии.

Об этом она написала в фейсбуке к четвертой годовщине взрывов.

"Версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установки взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и заключениями уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров", - заявила генеральный прокурор.

По ее словам, пожар привел к уничтожению боеприпасов на сумму более 5,9 млрд гривен.

Сейчас следствие устанавливает, чьи именно диверсанты устроили взрыв. Сейчас ожидается ответ от компетентных органов Чешской Республики по взрывам на складах с боеприпасами в 2014 году в населенном пункте Врбетице, к которым была причастна РоSSия.

Напомним, что вечером 26 сентября на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи Калиновки Винницкой области начали взрываться боеприпасы. Правоохранительные органы заявляли, что причиной взрывов стала диверсия. Позже было установлено, что в арсенал перед пожаром частная фирма завезла легковоспламеняющиеся вещества и пожароопасные предметы.