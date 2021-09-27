В МИД назвали "безосновательными инсинуациями" обвинения Лукашенко в адрес Украины

"Он разглагольствует о призрачных американских базах, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу РоSSии".

В МИД назвали "безосновательными инсинуациями" обвинения Лукашенко в адрес Украины
Фото: http://zakonplus.com.ua

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление Александра Лукашенко, который обвинил Украину в открытии "нового фронта" против Беларуси.

Как отметил в комментарии пресс-службы МИД Олег Николенко в Украине "в очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций" со стороны Александра Лукашенко.

"Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны роSSийской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу РоSSии", - отметил Николенко.

Он напомнил, что именно со стороны РоSSийской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и "дружественного нам белорусского народа". В украинском МИД считают, что в Минске на самом деле стоит задуматься над тем, как "сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток РоSSии"

Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа, заверили в украинском МИД.

В то же время, отметил Николенко, Украина "всеми силами и средствами будет дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции".

"Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор являются незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси", - резюмировал представитель МИД Украина.

Напомним, во время совещания с силовиками, комментируя "проблемы с обороной" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Украине создаются учебно-тренировочные лагеря, деятельность которых направлена против Беларуси.

Лукашенко обвинил Украину в стяжке на свою территорию войск НАТО и создании военных баз США на территории страны. Он заявил, что уже договорился с президентом РФ Владимиром Путиным принять по Украине "какие-то действия" в ответ.

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