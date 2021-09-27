Суд смягчил меру пресечения Андрею Антоненко

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Об этом сообщила другая фигурантка дела Яна Дугар.

"Дождались радостной новости! Андрей - ночной домашний", - написала она в фейсбуке.

Согласно решению суд частично удовлетворил просьбу прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Изменить Антоненко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с применением средства электронного контроля на домашний арест в определенный период суток с применением электронного средства контроля с 23:00 до 6:00", - говорится в объявленном на заседании суда решении.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева было взорвано машину руководителя интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте после взрыва.

О подозрении было сообщено трем лицам: военной медсестре Яне Дугар, волонтеру и детском медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугар и Кузьменко в причастности к убийству Шеремета будет осуществлять суд присяжных.

Кузьменко находилась под круглосуточным домашним арестом, на Дугар положено личные обязательства, а Антоненко более года держали под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял действующу меру пресечения для Антоненко. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

17 августа суд оставил Антоненко под домашним арестом до 17 октября.

Ни один из обвиняемых своей вины в причастности к убийству Шеремета не признает. Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.