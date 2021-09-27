В Киеве стартует Климатический марш

"Мы выходим на улицы Киева, чтобы еще раз напомнить нашим чиновникам о наибольшей угрозе для человечества - изменении климата".

Фото: Макс Требухов

В Киеве на Михайловской площади стартует Климатический марш-2021.

Организатором мероприятия является организация по охране окружающей среды "Экодействие".

В 12:40 шествие должно отправиться к Верховной Раде Украины.

"Климатический кризис - реальность, с которой придется сталкиваться не только будущим поколениям. Мы чувствуем его последствия уже сейчас. Ужасные наводнения в Европе, Китае, Индии. Лесные пожары, вызванные аномально жаркой погодой, в Канаде, Турции, Черногории. Десятки тысяч людей пострадали, сотни погибли",– отметили организаторы.

Они добавили, что Украина тоже "не отстает": в Запорожской области фиксируют смерчи, Одессу заливают наводнения, пылевое облако из Сахары накрывает всю страну, июль в столице в который раз бьет температурные рекорды.

Фото: Макс Требухов

По словам активистов, уже сейчас в опасности находятся тысячи человеческих жизней, гектары лесов, наши дома и наши деньги, которые придется тратить на борьбу с последствиями климатического кризиса.

"Если ничего не менять, дальше будет становиться только хуже. Времени медлить не осталось! Мы выходим на улицы Киева , чтобы еще раз напомнить нашим чиновникам о наибольшей угрозе для человечества - изменении климата и природных катаклизмах, связанных с ним. Климатический кризис - реальность, с которой придется сталкиваться не только будущим поколениям", - призвали они.