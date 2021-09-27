Министерствам и госорганам установили целевой показатель вакцинации - 70% сотрудников до середины октября

Вакцинированные гораздо реже попадают в больницы.

Министерствам и госорганам установили целевой показатель вакцинации - 70% сотрудников до середины октября
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

Украинские министерства и центральные органы власти через две недели должны иметь 70% вакцинированных сотрудников.

Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшемся под председательством президента Владимира Зеленского.

"Через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих работников. Желательно, чтобы были вакцинированы двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти", - говорится на сайте Офиса президента.

Сейчас самые лучшие показатели имеют Министерство обороны (84% привитых двумя дозами) и МВД (68%).

Таких же показателей хотят достичь и среди педагогов.

Премьер Денис Шмыгаль доложил Зеленскому, что заболеваемость ковидом в Украине растет 10-ую неделю подряд. Сейчас количество больных составляет 94,5 тыс. человек, из них 16,7 тыс. - в больницах.

97% госпитализированных ни были вакцинированы от ковида.

Всего в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тыс. коек: сейчас готовы 45 тысяч коек, 97% которых обеспечены кислородом, еще столько же могут развернуть дополнительно в случае необходимости.

Напомним, что с 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону, усилив карантинные ограничения.

За прошедшую неделю (21-27 сентября) в Украине обнаружили 44,8 тыс. случаев ковида, это на 36% больше по сравнению с позапрошлой. Полностью привились от ковида 13,1% населения Украины, хотя бы одной дозой - 16,3%.

Минздрав планирует в ближайшее время ввести обязательную вакцинацию от ковида для чиновников и педагогов.

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