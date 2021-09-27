Военные Украины и США впервые осуществили совместное десантирование
Участие в прыжках также приняли польские десантники.
Украинские и американские военные впервые осуществили совместное десантирование. Прыжки с парашютом с самолета С-130 отработали вчера в рамках международных учений Rapid Trident.
Об этом сообщает "Милитарный портал".
Отмечается, что участие в прыжках также приняли польские десантники.
Накануне инструкторы США провели масштабное передпрыжковые тренировки военнослужащих десантно-штурмовых войск ВС Украины.
Напомним, украинские-американские военные учения "Rapid Trident-2021" стартовали на Львовщине 20 сентября, они продлятся до 1 октября. В них задействованы около 6000 военнослужащих из более пятнадцати стран мира - Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции, Великобритании и Украины.