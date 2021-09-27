Военные Украины и США впервые осуществили совместное десантирование

Участие в прыжках также приняли польские десантники.

Фото: Милитарный портал

Украинские и американские военные впервые осуществили совместное десантирование. Прыжки с парашютом с самолета С-130 отработали вчера в рамках международных учений Rapid Trident.

Об этом сообщает "Милитарный портал".

Отмечается, что участие в прыжках также приняли польские десантники.

Накануне инструкторы США провели масштабное передпрыжковые тренировки военнослужащих десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Напомним, украинские-американские военные учения "Rapid Trident-2021" стартовали на Львовщине 20 сентября, они продлятся до 1 октября. В них задействованы около 6000 военнослужащих из более пятнадцати стран мира - Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции, Великобритании и Украины.

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