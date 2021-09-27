ЧВК "Вагнера" начала набор для «миссии» в Мали, боевиков из ОРДЛО и крымчан не берут

Это "вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины".

ЧВК "Вагнера" начала набор для «миссии» в Мали, боевиков из ОРДЛО и крымчан не берут
Фото: СБУ

РоSSийская "Частная военная компания Вагнера" набирает боевиков для выполнения миссии в африканской стране Мали. При этом уроженцев Украины, в частности, жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса, на это задание не берут.

Соответствующие объявления стали появляться в связанных с ЧВК пабликах в соцсети "ВКонтакте", передает ВВС.

Для выполнения «миссии» набирают самых разных специалистов: переводчиков с французского, санитарных инструкторов, хирургов, терапевтов, врачей общего направления, инженеров, поваров, водителей. Особенно востребованы все военные специальности - саперы, минеры, операторы и механики беспилотных летательных аппаратов.

Не принимают в ЧВК также граждан Грузии. Отдельно уточняется, что записаться в "вагнеровцы" не смогут ни уроженцы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", ни жители аннексированного Россией Крыма, что "вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины".

По информации ВВС, набор готовых отправиться в Африку ЧВК проводит еще с августа на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Часть военных уже отправились оттуда в Мали.

Ранее лондонская газета Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что контингент численностью в 1 тыс. роSSийских наемников отправится в Мали в рамках договора между "ЧВК Вагнера" и военными, которые захватили власть в африканской республике.

После этого Франция, Германия и Эстония, чьи миротворцы также находятся в этой стране, заявили, что выведут свои войска из Мали, если там будет роSSийская "ЧВК Вагнера".

В ЕС говорят и о расторжении отношений с Мали в случае заключения контракта с ЧВК.

Во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что власти Мали обратились к "вагнеровцам".

В то же время временный премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга объяснил, что страна идет на сотрудничество с ЧВК из-за сокращения Францией военного присутствия в этой африканской стране.

Бывшая французская колония Мали - одна из крупнейших по размерам и беднейших государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Население исповедует ислам.

В мае этого года малийские военные арестовали временного президента страны Ба Ндао, премьера Моктар Уана и министра обороны генерала Сулеймана Дукуре. Причиной стал отказ президента и премьера включить в состав переходного правительства полковников Модибо Коне и Садио Камару, активных участников прошлогоднего военного переворота.

В июле на переходного президента Мали полковника Ассими Гойту, который пришел к власти после майского военного переворота, совершили покушение.

Мали - не единственная новая африканская страна, где в ближайшее время могут появиться наемники из РоSSии. После Ливии, Судана и ЦАР, где они уже есть давно.

В начале сентября, как стало известно BBC, политологи, работающие с Пригожиным, должны были подготовить несколько аналитических записок с анализом ситуации в соседней с Мали Гвинее.

В этой африканской стране 5 сентября также произошел военный переворот. Президент Альфа Конде оказался под стражей, а к власти пришел полковник Мамаду Думбуя.

Создателем "ЧВК Вагнера" называют петербургского бизнесмена и "повара" Путина Евгения Пригожина.

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