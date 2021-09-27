Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева третий раз за месяц отправили в ШИЗО

Незаконно осужденного роSSийским оккупационным режимом в Крыму фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Теймура Абдуллаева третий раз за месяц поместили в штрафной изолятор.

Об этом "Крымской солидарности" сообщила жена политзаключенного Алиме Абдуллаева.

Алиме Абдуллаева рассказала, что ее муж и в дальнейшем подвергается давлению со стороны администрации исправительной колонии №2 в городе Салават (Башкортостан, РоSSия). В этом месяце его уже трижды отправляли в штрафной изолятор за незначительные нарушения.

Как отметила жена политзаключенного, после огласки в СМИ о том, что политзаключенный Теймур Абдуллаев 1,5 года провел в ШИЗО, ему поменяли камеру на более мягкие СУС (строгие условия содержания). Но сейчас осужденного снова поместили в штрафной изолятор за "неправильное поздравление сотрудников ФСИН" или "не так одетую тюремную робу".

Эту информацию также подтвердила мать политзаключенного Диляра Абдуллаева.

Напомним, в июне 2019 года пятеро крымских татар из группы симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" получили от 12 до 17 лет тюрьмы. В частности, Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Узеира Абдуллаева - на 13 лет.

Летом 2019-го Теймур Абдуллаев перенес инсульт в роSSийском СИЗО , а недавно - переболел ковидом.