НБУ и Госфинмониторинг должны объяснить банкам закон о налоговой амнистии — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Госслужбу финансового мониторинга и Национальный банк Украины разъяснить банкам работу нового закона. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров

НБУ и Госфинмониторинг должны объяснить банкам закон о налоговой амнистии — Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Это стало результатом совещания с участием представителей банковского сектора, состоявшейся 24 сентября. Участники совещания обсуждали вопросы повышения эффективности программ кредитования для малого и среднего бизнеса и программ ипотечного кредитования, а также обеспечение администрирования процедур, необходимых для налоговой амнистии.

Что еще обсуждали на совещании

Премьер также подчеркнул важность усиления инвестиционной составляющей программы «Доступные кредиты 5?7?9%» и поручил Министерству финансов вместе с руководителями областей проработать механизмы ее совершенствования.

Шмыгаль также отметил, что в рамках программы «Доступная ипотека 7%» 17 банков уже подписали 847 кредитных договоров на общую сумму более 722 млн грн.

Напомним

В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии.

Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.

Ранее «Минфин» писал, что независимые эксперты оценивают перспективы налоговой амнистии довольно скептически.

«Скептически относятся к идее налоговой амнистии и в МВФ. В долгосрочной перспективе подобные амнистии приводят к сокращению налоговых сборов, -заявлял глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман. По его словам, налоговые амнистии часто вредят сбору налогов. Они демотивируют граждан платить налоги, создавая надежду на еще одну амнистию в будущем.

Как показал опрос читателей «Минфина», более 90% не планирует подавать нулевую декларацию.

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