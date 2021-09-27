С начала года за коррупцию осуждены 14 должностных лиц таможенной службы - СБУ

Более 50 лицам сообщено о подозрении.

С начала года сообщено о подозрении 64 участникам коррупционных схем на государственной границе, 14 злоумышленников были осуждены.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что также были нейтрализованы две организованных группировки. В их состав входили чиновники Таможенной службы, которые требовали деньги за беспрепятственную перевозку товаров через государственную границу.

Так в Луганской области сообщено о подозрении четырем руководителям Восточной таможни, которые организовали коррупционный механизм получения денег от предпринимателей. За различные суммы взяток участники схемы не создавали искусственных препятствий импортерам при таможенном оформлении грузов.

В Ровенской области была заблокирована коррупционная схема по растаможиванию грузовых автомобилей. Из-за незаконного оформления транспортных средств государственный бюджет недополучил более 15 млн гривен в виде обязательных платежей.

В Киевской области была ликвидирована схема "крышевания" контрабанды должностными лицами таможенного поста "Аэропорт Борисполь". Чиновники систематически требовали деньги с предпринимателей за содействие в оформлении несопровождаемого багажа.

На Львовщине разоблачили двух должностных лиц таможенного поста "Яворов". Злоумышленники наладили механизм вымогательства денег из представителей коммерческих структур за создание "зеленого" коридора для их продукции. По предварительным данным, противоправная деятельность чиновников нанесла госбюджету ущерб в размере 2,7 млн грн.

В Днепропетровской области разоблачили схему "ускоренного" оформление автомобилей с иностранной регистрацией. По материалам СБУ , сообщено о подозрении одному из руководителей таможенного поста Днепровской таможни, двум его подчиненным и таможенному брокеру.

Кроме того, сообщается о подозрении одному из руководителей таможенного поста "Лиски" и еще одному должностному лицу Киевской таможни. Злоумышленники требовали деньги за беспрепятственное растаможивание товаров широкого потребления.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в начале апреля более 100 таможенников отстранили от работы после решения СНБО.