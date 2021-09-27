Первый официальный визит Зеленского в Китай может состояться в конце 2022 года или в начале 2023-го — советник вице-премьера

Первый официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Китай может состояться в конце 2022 года либо в начале 2023-го. Об этом сообщил советник вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, член межправительственной комиссии Украины и Китая Тарас Голуб в ходе презентации Центра экономической стратегии «Китайский экономический след в Украине».

Первый официальный визит Зеленского в Китай может состояться в конце 2022 года или в начале 2023-го — советник вице-премьера
Фото: Reuters

По словам Голуба, президентский визит будет готовиться в ходе поездки в КНР правительственной делегации Украины, которая намечена на середину 2022 года. Более точных дат он не назвал, объяснив затяжную подготовку поездок жесткими карантинными правилами Поднебесной.

Советник отметил, что толчок обсуждению новых совместных проектов между Украиной и КНР дал телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в июле.

«На работу с Китаем посмотрели по-новому, есть новые основы для сотрудничества. Мы видим в КНР большого международного игрока», — заверил Тарас Голуб.

Он также рассказал, что в декабре 2020 состоялось четвертое заседание правительственной комиссии по сотрудничеству между Украиной и Китаем, на котором были подписаны важные документы по сотрудничеству. Но без конкретных примеров.

Почему это важно

В Центре экономической стратегии уточнили, что КНР является крупнейшим торговым партнером Украины: с 2001 по 2020 год наш товарооборот с этой страной вырос с 2% до 11% ВВП. Украина преимущественно экспортирует сырье, а импортирует продукты переработки,
в основном высокотехнологичные.

В то же время китайские ПИИ (прямые иностранные инвестиции) в Украину незначительны: на начало 2021 года с материкового Китая поступило лишь $47 млн и из Гонконга — еще $60 млн. Некоторые инвестиции были направлены через Сингапур, Нидерланды и другие офшоры — привычная китайская практика.

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