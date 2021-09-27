Дефицит газа продлится дольше, чем covid-19 — Лагард

Кризис энергоносителей будет длиться еще долго после окончания пандемии и связанного с ней дефицита. Такое мнение высказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью CNBC.

Фото: cnbc.com

Еврозона не избежала сбоев в цепях поставок, вызванных пандемией коронавируса. Например, немецкая автоиндустрия ожидает, что дефицит полупроводников будет длиться годами.

Но Кристин Лагард считает, что подорожание энергоносителей и связанная с этим инфляция могут быть более серьезной проблемой для региона.

«Проблема энергетики, вероятно, продлится дольше. Ведь мы стараемся уменьшить нашу зависимость от ископаемых источников энергии», — заявила она.

Почему дорожает газ

Европа пытается справиться с нехваткой природного газа, которая уже довела цену на топливо до рекордных значений. Сейчас среди экспертов нет согласия касательно того, как долго продлится дефицит. Ни касательно его причин.

Некоторые считают, что скачок цен — это следствие новой климатической политики ЕС , и это цена, которую надо заплатить.

Однако Франс Тиммерманс, вице-президент Еврокомиссии, ответственный за Европейский зеленый курс, не соглашается. В своем выступлении перед Европарламентом, он заявил, что рост цен лишь примерно на одну пятую вызван политикой ЕС . «Остальное — это нехватка на рынке», — объяснил он.

«Подогреет» ли газ инфляцию

Основная цель ЕЦБ — достичь ценовой стабильности. Резкие скачки в цене могут спровоцировать изменение в монетарной политике. Поэтому важным вопросом для ЕЦБ была реакция на августовскую инфляцию, которая была самой высокой за 10 лет.

По мнению Лагард, дефициты и высокая инфляция — это лишь признак того, что экономика восстанавливается. «Механизму нужно время, чтобы перезагрузиться», — прокомментировала она.

Глава ЕЦБ считает, что энергоносители, особенно газ, несут наибольшую ответственность за рост цен. Когда они вернутся к докризисным показателям, это будет иметь дефляционный эффект.

«Сокращения» не будет. Только «рекалибрация»

Хотя ЕЦБ утверждает, что инфляция носит временный характер, многие считают, что она, по крайней мере частично, останется на долгое время.

Исходя из этого, ЕЦБ замедлил антикризисную закупку облигаций. Однако Лагард объяснила, что это не «сокращение» в классическом понимании, а «рекалибрация».

Также глава ЕЦБ отказалась комментировать политику ФРС, столкнувшуюся с похожей ситуацией и уже пообещавшей начать сокращение в недалеком будущем.

«Не имею об этом никакого представления, ведь мы работаем по разным программам», — объяснила Лагард.

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