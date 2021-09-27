В Макрона бросили яйцом во время посещения выставки в Лионе

20-летнего мужчину, который бросил яйцо, немедленно задержала охрана президента. По данным издания, Макрон выразил желание пообщаться с нападавшим, чтобы выяснить его мотивы.
8 июня во время поездки Макрона в департамент Дром 28-летний Дэмиен Терел дал президенту пощечину. Его приговорили за это к четырем месяцам лишения свободы за нападение на должностное лицо.
Напомним, 23 сентября 2004 года в Ивано-Франковске 17-летний студент-экономист Дмитрий Романюк бросил яйцо в политика. Янукович упал и в итоге попал в больницу. Его противники тут же подняли его на смех, а сторонники объясняли, что в лидера Партии регионов попал тяжелый предмет.
Теперь Романюк работает топ-менеджером в "Укрзализныце", а Янукович сбежал в РоSSию.