СБУ обвинила конструкторское бюро Днепра в сотрудничестве с оккупационными властями Крыма

Предприятие якобы получало контракты от правительства РФ.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила, что одно из конструкторских бюро в Днепре тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма, прикрываясь аффилированными предприятиями из РоSSии.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ. Стоимость только одного из них составила около 260 млн рублей ($3,5 млн). Среди их проектов - выполнение конструкторских работ на объектах АО «КрымТЭЦ»: «Симферопольской ТЭЦ», «Камыш -Бурунской ТЭЦ» и «ТЭЦ Сакских тепловых сетей»", - говорится в сообщении.

Участие в тендерах принимало не само бюро, а связанные с ним компании из РоSSии. От их имени также заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов Крыма.

СБУ расследует этот факт по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса - финансирование сепаратизма. Прошли обыски, во время которых следователи нашли техническую документацию по проведению работ, платежные карточки роSSийских банков и печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Организаторам деятельности планируют сообщить о подозрении.

Название конструкторского бюро СБУ не сообщила.

Напомним, что в 2018 году в оккупированном Крыму построили Таврическую и Балаклавскую ТЭС. На них установили газотурбинные установки Siemens и фильтрационное оборудование фирмы Inge GmbH, поставленное в Крым в обход санкций.

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