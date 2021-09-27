СБУ обвинила конструкторское бюро Днепра в сотрудничестве с оккупационными властями Крыма

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила, что одно из конструкторских бюро в Днепре тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма, прикрываясь аффилированными предприятиями из РоSSии.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ . Стоимость только одного из них составила около 260 млн рублей ($3,5 млн). Среди их проектов - выполнение конструкторских работ на объектах АО «КрымТЭЦ»: «Симферопольской ТЭЦ», «Камыш -Бурунской ТЭЦ» и «ТЭЦ Сакских тепловых сетей»", - говорится в сообщении.

Участие в тендерах принимало не само бюро, а связанные с ним компании из РоSSии. От их имени также заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов Крыма.

СБУ расследует этот факт по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса - финансирование сепаратизма. Прошли обыски, во время которых следователи нашли техническую документацию по проведению работ, платежные карточки роSSийских банков и печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Организаторам деятельности планируют сообщить о подозрении.

Название конструкторского бюро СБУ не сообщила.

Напомним, что в 2018 году в оккупированном Крыму построили Таврическую и Балаклавскую ТЭС. На них установили газотурбинные установки Siemens и фильтрационное оборудование фирмы Inge GmbH, поставленное в Крым в обход санкций.