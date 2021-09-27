Офис Президента показал закулисье подготовки ко Дню Независимости

Офис Президента опубликовал 54-минутный видеоспецпроект «30 лет независимости. За кулисами», в котором организаторы рассказывают об особенностях подготовки 30-й годовщины Независимости Украины.

Мероприятия, приуроченные к 30-летию Независимости, помогли существенно повысить международный авторитет страны, рассказал в фильме руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Он сообщил, что для участия в торжествах и форуме Крымской платформы Украину посетили беспрецедентно большое количество политиков из ведущих государств мира.

«После этих празднеств происходил визит Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, и мы почувствовали уже через несколько дней после того, как изменилось отношение мира к Украине. Многие миллионы людей по всему миру следили и смотрели наш парад и празднование», - отметил глава ОП.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, за дни празднований удалось показать представителям других стран, что Украина - это государство, которое уважают, и которое может вести других за собой.

«Все эти визиты накануне Дня Независимости, в День Независимости, в день проведения Крымской платформы - это, по сути, об одном: об авторитете Украины на международной арене. Мы показали, что Украина не является бедной родственницей или постоянным просителем», - отметил Кулеба.

Тем не менее, рассказал глава МИД , первое мнение представителей стран-партнеров о потенциале инициированной Президентом Владимиром Зеленским Крымской платформы было скептическим.

«Когда я оглядываюсь на этот путь, вспоминаю первые реакции партнеров, как эта реакция менялась - начинали со скептицизма, а завершили полной поддержкой - безусловно, я горжусь Украиной и каждым, кто присоединился к тому, чтобы получить такой результат», - заявил Кулеба.

Крымская платформа уже имеет положительный эффект, и в дальнейшем ее влияние будет расти, считает Андрей Ермак. Недалеко от офиса Президента на улице Грушевского был открыт специальный офис для Крымской платформы.

«Мы его построили - 500 или 600 квадратных метров - за два месяца. Того, что делалось быстро, или вообще невозможно было сделать, а мы это сделали - таких примеров очень много, ведь работали очень много людей», - прокомментировал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По мнению Дмитрия Кулебы, масштаб и качество мероприятий, посвященных Дню Независимости - наглядное доказательство того, что украинцам есть чем гордиться.

«Мы способны делать феноменальные вещи, достигать wow-эффекта, когда приезжают иностранцы и говорят: "Wow, Украина это сделала"», - резюмировал Кулеба.