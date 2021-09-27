Офис Президента показал закулисье подготовки ко Дню Независимости

Мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости, помогли существенно повысить международный авторитет страны, заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

Офис Президента показал закулисье подготовки ко Дню Независимости

Офис Президента опубликовал 54-минутный видеоспецпроект «30 лет независимости. За кулисами», в котором организаторы рассказывают об особенностях подготовки 30-й годовщины Независимости Украины.

Мероприятия, приуроченные к 30-летию Независимости, помогли существенно повысить международный авторитет страны, рассказал в фильме руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Он сообщил, что для участия в торжествах и форуме Крымской платформы Украину посетили беспрецедентно большое количество политиков из ведущих государств мира.

«После этих празднеств происходил визит Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, и мы почувствовали уже через несколько дней после того, как изменилось отношение мира к Украине. Многие миллионы людей по всему миру следили и смотрели наш парад и празднование», - отметил глава ОП.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, за дни празднований удалось показать представителям других стран, что Украина - это государство, которое уважают, и которое может вести других за собой.

«Все эти визиты накануне Дня Независимости, в День Независимости, в день проведения Крымской платформы - это, по сути, об одном: об авторитете Украины на международной арене. Мы показали, что Украина не является бедной родственницей или постоянным просителем», - отметил Кулеба.

Тем не менее, рассказал глава МИД, первое мнение представителей стран-партнеров о потенциале инициированной Президентом Владимиром Зеленским Крымской платформы было скептическим.

«Когда я оглядываюсь на этот путь, вспоминаю первые реакции партнеров, как эта реакция менялась - начинали со скептицизма, а завершили полной поддержкой - безусловно, я горжусь Украиной и каждым, кто присоединился к тому, чтобы получить такой результат», - заявил Кулеба.

Крымская платформа уже имеет положительный эффект, и в дальнейшем ее влияние будет расти, считает Андрей Ермак. Недалеко от офиса Президента на улице Грушевского был открыт специальный офис для Крымской платформы.

«Мы его построили - 500 или 600 квадратных метров - за два месяца. Того, что делалось быстро, или вообще невозможно было сделать, а мы это сделали - таких примеров очень много, ведь работали очень много людей», - прокомментировал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По мнению Дмитрия Кулебы, масштаб и качество мероприятий, посвященных Дню Независимости - наглядное доказательство того, что украинцам есть чем гордиться.

«Мы способны делать феноменальные вещи, достигать wow-эффекта, когда приезжают иностранцы и говорят: "Wow, Украина это сделала"», - резюмировал Кулеба.

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