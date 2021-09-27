Заключенная белорусская оппозиционер Колесникова получила премию имени Вацлава Гавела
Награду передали ее сестре.
Белорусскую оппозиционера Марию Колесникову наградили Премией имени Вацлава Гавела за права человека.
Об этом сообщило издание REFORM.by, трансляция также велась на сайте ПАСЕ.
Награду от имени Марии получила ее сестра Татьяна Хомич.
31 августа комиссия по отбору избрала Колесникову в тройку претендентов вместе с основанной в Париже правозащитной организацией "Репортеры без границ" и правозащитником из Бурунди Жерменом Рукуки.
ПАСЕ назвала Колесникову "одной из трех женщин-символов белорусской оппозиции и борьбы ее народа за гражданские и политические свободы и основные права".
Отметим, что в апреле Парламентская ассамблея Совета Европы вручила премию имени Вацлава Гавела за права человека правозащитнице, феминистке из Саудовской Аравии Луджейн аль-Газлуль.
Напомним, Колесникова возглавляла штаб кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарыко, которого не допустили к выборам в 2020 году. Затем входила в президиум Координационного совета, созданного для обеспечения передачи власти.
Ее задержали 7 сентября 2020 года. Через два дня был задержан адвокат Максим Знак, который также работал в штабе Бабарыко. Колесниковой инкриминировали призывы к действиям против национальной безопасности (часть 3 статьи 361 Уголовного кодекса Беларуси), заговор с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357) и создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1) .
6 сентября Минский областной суд приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы, а Знака - к 10.
Виктор Бабарыко получил 14 лет лишения свободы.