Минздрав прогнозирует пик новой волны COVID-19 на ноябрь или раньше

"Насколько раньше - сказать трудно, потому что ситуация разворачивается довольно быстро".

?Минздрав прогнозирует пик новой волны COVID-19 на ноябрь или раньше
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения считает, что пик новой волны COVID-19 в Украине придется на ноябрь, но начаться он может еще в октябре.

Об этом сказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

"Раньше мы действительно считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше. Насколько раньше - сказать трудно, потому что ситуация разворачивается довольно быстро. То, что мы видим точно - пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они задевать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь - пока сказать трудно", - сказал он.

По его словам, оттянуть пиковую нагрузку на медицинскую систему можно путем вакцинации.

"У каждого украинца сейчас есть возможность или оттянуть эти пиковые нагрузки, или не стать их частью. Для этого нужно выбрать себе пункт прививок, выбрать тот препарат, которым хотите прививаться, и провакцинироваться. Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей были охвачены прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", - сказал он.

Напомним, что на прошлой неделе Киевская школа экономики (KSE) заявила, что ситуацию с ковидом в Украине уже можно считать началом новой вспышки COVID-19 в Украине. Она прогнозирует, что нынешняя волна будет напоминать весеннюю и может быть больше нее.

С 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону, усилив карантинные ограничения.

За прошедшую неделю (21-27 сентября) в Украине обнаружили 44,8 тыс. случаев ковида, это на 36% больше по сравнению с позапрошлой. Полностью привились от ковида 13,1% населения Украины, хотя бы одной дозой - 16,3%.

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