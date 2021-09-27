В Украине проверят написание имен в загранпаспортах

"Нельзя сказать, что сегодня возникла необходимость в изменении транслитерации, но время от времени такие правила нужно пересматривать".

В Украине проверят написание имен в загранпаспортах
Фото: odessa-life.od.ua

В Украине проведут проверку транслитерации имен в загранпаспортах.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Арина Демская.

"Нельзя сказать, что сегодня возникла необходимость в изменении транслитерации, но время от времени такие правила нужно пересматривать. Международный стандарт и украинский язык в международном стандарте транслитерации датированы 1995 годом. Это международная стандартная таблица транслитерации. Очевидно, что она не будет пересматриваться в ближайшее время. Будем ли мы пересматривать? Нет. Мы просто еще раз сверим, соответствуют ли наши транслитерационные практики международным. Если отвечают - мы сохраним все как есть. Если же произошли какие-то изменения, мы просто унифицируем с международными стандартами", - сказала она.

Эксперт также объяснила, для чего нужна эта проверка. Демская подчеркнула, что транслитерация прежде всего ориентирована на международный вектор Украины.

"Как получится на практике - посмотрим, какие решения примет комиссия, какими будут рекомендации Института украинского языка. Согласно закону, комиссия должна свои решения обсуждать с Институтом украинского языка, другими научными учреждениями, которые занимаются украинским языком", - отметила она.

Напомним, 23 августа вступил в силу Закон об электронных паспортах, который закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

Действующие правила транслитерации регулируются постановлением Кабинета Министров №55 от 27 января 2010 года, согласно которому она осуществляется путем воспроизведения каждой буквы украинского слова латиницей. Таблица соответствия кириллических букв и их латинских аналогов также утверждена этой таблицей.

В 2016 году Министерство инфраструктуры выразило недовольство действующими правилами транслитерации и предложило их изменить.

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