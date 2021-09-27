РоSSийские наемники шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За сутки на Донбассе погиб военный, еще один - получил ранения.

РоSSийско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и прицельно обстреливали позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного на Приазовье и дважды - около Новолуганского.

"Наши военнослужащие открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность. В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, второй - огнестрельное осколочное ранение. Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести ", - сообщили в штабе.

В течение текущих суток, 27 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в течение субботы, 25 сентября, оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. В пятницу, 24 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что угроза полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину остается, несмотря на окончание военных учений "Запад-2021".