Основателя Белорусского дома Виталия Шишова похоронили на 55 день после убийства

Его тело только сегодня выдали для захоронения.

Сегодня состоялись похороны главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого 3 августа нашли повешенным в парке Киева .

Об этом говорится в сообщении организации в сети Telegram.

"Сегодня, 26 сентября 2021 года, на 55 день после убийства, состоялись похороны главы БГУ Виталия Шишова. Присутствовали только близкие, это было общим решением", - говорится в сообщении.

Как сообщили в организации, его тело только сегодня выдали для захоронения.

"Ждем подробного отчета перед общественностью после такой длительной экспертизы", - говорится в сообщении.

Шишов - один из основателей Белорусского дома в Украине. Он был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в августе и дальнейшего активного противостояния власти в Беларуси.

Белорусский активист Виталий Шишов исчез в Киеве утром 2 августа. На следующий день его нашли повешенным в парке со следами избиения на лице.

Национальная полиция рассматривает две версии смерти Шишова – самоубийство и убийство, замаскированное под самоубийство.