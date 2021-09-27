Основателя Белорусского дома Виталия Шишова похоронили на 55 день после убийства

Его тело только сегодня выдали для захоронения.

Основателя Белорусского дома Виталия Шишова похоронили на 55 день после убийства

Сегодня состоялись похороны главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого 3 августа нашли повешенным в парке Киева.

Об этом говорится в сообщении организации в сети Telegram.

"Сегодня, 26 сентября 2021 года, на 55 день после убийства, состоялись похороны главы БГУ Виталия Шишова. Присутствовали только близкие, это было общим решением", - говорится в сообщении.

Как сообщили в организации, его тело только сегодня выдали для захоронения.

"Ждем подробного отчета перед общественностью после такой длительной экспертизы", - говорится в сообщении.

Шишов - один из основателей Белорусского дома в Украине. Он был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в августе и дальнейшего активного противостояния власти в Беларуси.

Белорусский активист Виталий Шишов исчез в Киеве утром 2 августа. На следующий день его нашли повешенным в парке со следами избиения на лице.

Национальная полиция рассматривает две версии смерти Шишова – самоубийство и убийство, замаскированное под самоубийство.

Лукашенко заявлял, что Беларусь якобы не причастна к смерти Шишова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — МарченкоНе уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — Марченко
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Стрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на ДонбассеСтрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на Донбассе
Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в КиевеКрищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков выздоровел после ковида и возвращается на работуРазумков выздоровел после ковида и возвращается на работу
Германия выбирает новый парламент, после выборов определят преемника МеркельГермания выбирает новый парламент, после выборов определят преемника Меркель
Финдиректор Huawei вернулась в Китай после трех лет домашнего ареста в КанадеФиндиректор Huawei вернулась в Китай после трех лет домашнего ареста в Канаде
В Кировоградской области демонтировали последний памятник ЛенинуВ Кировоградской области демонтировали последний памятник Ленину
В Минобороны рассказали, куда направят деньги от увеличения оборонного бюджетаВ Минобороны рассказали, куда направят деньги от увеличения оборонного бюджета
На Днепропетровщине поймали "оборотней в погонах", которые почти год выбивали из людей признания и деньгиНа Днепропетровщине поймали "оборотней в погонах", которые почти год выбивали из людей признания и деньги
Железняк обвинил двух нардепов "Голоса" в том, что власти выделили им деньги на округаЖелезняк обвинил двух нардепов "Голоса" в том, что власти выделили им деньги на округа
"Талибан" приказал женщинам, которые работают в Кабуле, сидеть дома "до нормализации ситуации""Талибан" приказал женщинам, которые работают в Кабуле, сидеть дома "до нормализации ситуации"
В Израиле учеников школ обязали сдавать тест на COVID-19 после возвращения с каникулВ Израиле учеников школ обязали сдавать тест на COVID-19 после возвращения с каникул
Последний день голосования в Госдуму РоSSии продолжается на фоне массовых нарушенийПоследний день голосования в Госдуму РоSSии продолжается на фоне массовых нарушений
Последние новости
Подгружаем последние новости