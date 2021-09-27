Основателя Белорусского дома Виталия Шишова похоронили на 55 день после убийства
Его тело только сегодня выдали для захоронения.
Сегодня состоялись похороны главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого 3 августа нашли повешенным в парке Киева.
Об этом говорится в сообщении организации в сети Telegram.
"Сегодня, 26 сентября 2021 года, на 55 день после убийства, состоялись похороны главы БГУ Виталия Шишова. Присутствовали только близкие, это было общим решением", - говорится в сообщении.
Как сообщили в организации, его тело только сегодня выдали для захоронения.
"Ждем подробного отчета перед общественностью после такой длительной экспертизы", - говорится в сообщении.
Шишов - один из основателей Белорусского дома в Украине. Он был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в августе и дальнейшего активного противостояния власти в Беларуси.
Белорусский активист Виталий Шишов исчез в Киеве утром 2 августа. На следующий день его нашли повешенным в парке со следами избиения на лице.
Национальная полиция рассматривает две версии смерти Шишова – самоубийство и убийство, замаскированное под самоубийство.
Лукашенко заявлял, что Беларусь якобы не причастна к смерти Шишова.