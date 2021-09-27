На Донбассе подорвался украинский военный, еще один получил осколочное ранение

С начала воскресенья, 26 сентября, роSSийско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Еще один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. Его госпитализировали, состояние здоровья воина - средней тяжести.

Напомним, в течение субботы, 25 сентября, оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

В пятницу, 24 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что угроза полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину остается, несмотря на окончание военных учений "Запад-2021".