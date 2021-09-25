Журнал Lancet распустил рабочую группу по происхождению COVID-19 из-за конфликта интересов

Исследователи были связаны с организацией, которая якобы финансировала исследования в Ухане.

Журнал Lancet распустил рабочую группу по происхождению COVID-19 из-за конфликта интересов
Коронавирус штамма 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Комиссия по вопросам COVID-19 международного журнала Lancet распустила рабочую группу, которая изучала происхождение коронавируса. Председатель комиссии Джеффри Сакс объяснил это решение возможным конфликтом интересов из-за связи исследователей с организацией EcoHealth Alliance.

Об этом пишет Wall Street Journal.

К июню 2021 года эту рабочую группу возглавлял президент EcoHealth Alliance Питер Дазак (Peter Daszak). Эта организация сотрудничала с вирусологической лабораторией китайского города Ухань, и часть ученых, входящих в группу, работали с EcoHealth Alliance или ее президентом.

Питер Дазак
Фото: twitter.com/PeterDaszak
Питер Дазак

В начале сентября американское издание The Intercept заявило о том, что EcoHealth Alliance ранее предоставил грант на исследования в Ухане биоматериалов летучих мышей на предмет новых коронавирусов, а также обследование людей, которые работали с живыми летучими мышами.

В то же время Дазак является известным противником версии лабораторного происхождения коронавируса. В частности, он был членом команды ВОЗ, которая посетила Ухань в начале 2021 года и пришла к выводу о маловероятности утечки из лаборатории.

 

По словам Сакса, комиссия Lancet продолжит работу над выяснением происхождения коронавируса и планирует опубликовать свой отчет в середине 2022 года. Он подчеркнул, что не поддерживает ни одну из основных версий - природное происхождение вируса или утечки из лаборатории.

Члены распущенной рабочей группы также не собираются отказываться от своих исследований. Один из ее участников, профессор микробиологии и иммунологии из университета Айовы Стэнли Перлман заявил журналистам, что она "продолжит выполнять эту важную работу".

Сакс назначил доктора Дазака руководителем рабочей группы в 2020 году. В нее вошли 12 ученых, в том числе вирусолог из Гонконга Малик Пейрис, сыгравший важную роль в выявлении коронавируса SARS в 2003 году, директор Норвежского ветеринарного института Карлос дас Невес и австралийский вирусолог Даниэль Андерсон из университета Мельбурна, которая проводила исследования в Уханьском институте в конце 2019 года.

Напомним, в марте 2021 года совместное исследование Всемирной организации здравоохранения и Китая отвергло версию лабораторного происхождения коронавируса. Скорее всего, SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.

Эксперты пришли к выводу, что ближайший родственник коронавируса, который привел к пандемии в 2020-2021 годах, действительно, найден у летучих мышей. Но, поскольку эволюционная дистанция от него к SARS-CoV-2 составляет несколько десятилетий, должно быть промежуточное звено.

Китай официально отрицает, что коронавирус мог распространиться из лаборатории.

В то же время в отчете национальной правительственной лаборатории США о происхождении коронавируса сделали вывод, что гипотеза об утечке ковида из китайской лаборатории в Ухане является правдоподобной и заслуживает дальнейшего изучения.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предполагает, что происхождение коронавируса может остаться неизвестным.

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