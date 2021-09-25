Шкарлет пообещал, что учителя не будут урезать зарплаты из-за дистанционки

"Учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же она не может быть сокращена».

Министр образования и науки Сергей Шкарлет пообещал, что учителя будут получать зарплаты в полном объеме во время дистанционного обучения.

Об этом он сказал во время общения с педагогами, находясь в командировке в Мариуполе.

"Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена во время дистанционного преподавания", - говорится в телеграм-канале Шкарлета.

Министр напомнил, что вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и отраслевом соглашении между МОН и профсоюзом работников образования и науки.

В то же время Шкарлет подчеркнул важность вакцинации от коронавируса учителей и воспитателей. По его словам, в данном случае речь идет о здоровье не только педагогов, но и учеников, воспитанников и их родителей.

Напомним, что с 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону эпидемической опасности.

По условиям "желтой" зоны учебные заведения (кроме детсадов и начальных классов), в которых не привиты от ковида 80% работников, должны перейти на дистанционную форму работы