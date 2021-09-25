Рябошапка снова назвал подозрение для Порошенко "юридическим трэшем"

"Это подозрение я не подписал».

Рябошапка снова назвал подозрение для Порошенко "юридическим трэшем"
Фото: Свобода слова Савика Шустера

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка снова заявил, что подозрение пятому президенту, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко, которую его заставляли подписать, - это "юридический трэш".

"Дело Порошенко - я о нем говорил, это был откровенный "юридический трэш". Это подозрение я не подписал и через несколько месяцев новый генеральный прокурор это подозрение тоже не подписала, а производство вообще закрыли", - цитирует Рябошапку gazeta.ua.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу бывший генпрокурор также сообщил, что еще одной из причин его увольнения стало уголовное производство по делу ПриватБанка против олигарха Игоря Коломойского.

"Меня уволили за то, что мы начали борьбу за очищение прокуратуры. И те карманные прокуроры, многие из которых были связаны с парламентом, с депутатами, с какими мини-олигархами, которые тоже приходили в кабинет к президенту, они были недовольны тем, что эти карманные прокуроры выброшены нами из системы. Это вопрос, который был связан с тем же Коломойским. Поскольку именно мы передали в НАБУ те материалы, которые стали сейчас основанием для первых подозрений для бывших топ-менеджеров "ПриватБанка", - отметил Рябошапка.

"Этот вопрос и в отношении других олигархов, дела в отношении которых тоже были "слиты". Мы эти дела заводили, искали по всей Украине, восстанавливали и начинали по ним работать. Вот, собственно, и ответ на это все", - резюмировал Рябошапка.

Напомним, что в 2020 году Офис генерального прокурора сообщил бывшему президенту Петру Порошенко о подозрении по ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Следствие считает, что Порошенко путем издания "откровенно преступного приказа" склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.

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