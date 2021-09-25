Зеленский пригласил президента Египта в Украину

Украина активизирует сотрудничество с крупнейшим торговым партнером в Африке.

Зеленский пригласил президента Египта в Украину
Фото: Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский в субботу, 25 сентября, провел телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттаха Ас-Сиси.

На сайте Офиса президента сообщается, что Египет является главным торговым партнером Украины в Африке, и разговор касался развития отношений и увеличения украинского экспорта.

Зеленский договорился с Ас-Сиси о проведении в ближайшее время заседания межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и переговоров на уровне министров иностранных дел.

Президент также пригласил египетского коллегу посетить Украину с визитом.

Ас-Сиси рассказал Зеленскому, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в Египте, а Зеленский поблагодарил его за создание украиноязычной горячей линии.

Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины отметил, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли.

Зеленский также рассказал президенту Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы.

Напомним, что несколько дней назад министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Нью-Йорке провел первые за три года переговоры глав МИД Украины и Египта, а в июле Египет впервые принял участие в учениях Sea Breeze.

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