На Донбассе ранен украинский военный

Оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: ukrinform.ua

С утра субботы, 25 сентября, оккупанты в зоне боевых действий на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, в частности, с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Был ранен украинский военный.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Вблизи Марьинки роSSийские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь, и он был эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

Напомним, в течение пятницы, 24 сентября, по сравнению с предыдущими сутками значительно возросла интенсивность боевых действий на линии соприкосновения на Донбассе. Вооруженные формирования РоSSийской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом два раза применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В четверг, 23 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах ВСУ не было.

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