В Харькове зарегистрировали шесть кандидатов на должность мэра, "Блок Кернеса" предлагает Терехова

Из шести зарегистрированных кандидатов только один баллотируется от партии.

В Харькове зарегистрировали шесть кандидатов на должность мэра, "Блок Кернеса" предлагает Терехова
Фото: РБК

"Блок Кернеса - успешный Харьков" на конференции в субботу, 25 сентября, выдвинул кандидатом на должность городского головы секретаря горсовета, исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова.

Об этом пишет Interfax.com.ua.

"Игорь Александрович, думаю, что Геннадий Адольфович (Кернес - ред.) хотел бы этого. Время уже избавиться от приставки и.о., двигайтесь вперед. Мы вас поддержим", - сказал на конференции сын покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилл.

Участники конференции поддержали кандидатуру Терехова единогласно.

Кроме того, стало известно, что Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации шести кандидатов на должность городского головы.

Из шести кандидатов только один баллотируется от партии. Это бывший судья Апелляционного суда, глава фракции Партии Шария в Харьковском горсовете Владимир Плетнев.

Остальные пять кандидатов - самовыдвиженцы. Это народный депутат нескольких созывов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, который был мэром с 2006 по 2010 год, глава областной организации Нацкорпуса Константин Немичев, позиционирующий себя как единый кандидат от проукраинских сил, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров, экс-депутат Харьковского горсовета от партии регионов Дмитрий Маринин, который в последние годы позиционировал себя как непримиримый оппонент городского головы Геннадия Кернеса, и член партии "Наш край" Александр Кондрусик, который ведет в Facebook блог под именем "Саша Псих" .

Напомним, Терехова 9 декабря 2020 года избрали секретарем Харьковского горсовета.

16 декабря Кернес умер в немецкой клинике "Шарите".

Согласно законодательству, секретарь городского совета осуществляет полномочия городского головы в случае досрочного прекращения или невозможности выполнения городским головой своих полномочий.

30 марта 2021 года Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.

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