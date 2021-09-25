На "Саммите четверки" обсудили проблемы Индо-Тихоокеанского региона

Лидеры США, Австралии, Индии и Японии создали союз из-за опасений относительно Китая.

На "Саммите четверки" обсудили проблемы Индо-Тихоокеанского региона
Фото: ЕРА/UPG

В Вашингтоне состоялся первый "Саммит четверки" с участием США, Австралии, Индии и Японии.

Об этом пишет “Радио Свобода”.

Союз был создан на основе общих опасений относительно Китая. Участники саммита подчеркнули необходимость свободного, стабильного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

"Четверка" уже общалась дистанционно в начале этого года, а саммит стал первой личной встречей.

Президент США Джо Байден, который часто говорит о противостоянии демократии авторитарным режимам в РоSSии и Китае, заявил, что страны "четверки" стоят на передовой многих глобальных вызовов.

"Мы являемся четырьмя основными демократиями с длинной историей сотрудничества. Мы знаем, как добиться успеха, и мы способны ответить на вызов", - сказал он.

Этот тезис повторил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, отметив, что либеральные демократии "верят в свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион".

"Это событие демонстрирует сильную солидарность между нашими четырьмя странами и нашу непоколебимую преданность общему видению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал премьер-министр Японии Йосихиде Суга .

"Формулировка "свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион" намекает на общую обеспокоенность относительно роста экономического и военного влияния Китая в этом регионе, в частности, на свободу судоходства, и военной экспансии Пекина в Южно-Китайском море", - отмечает издание.

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