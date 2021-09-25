В Турции будут судить крымских татар, которых обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир"

Судебное заседание состоится в Анталии 15 октября.

В Турции будут судить крымских татар, которых обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир"
Денісова під час робочого візиту в Анталію

15 октября в турецком городе Анталия состоится суд по делу двух украинцев, которых обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Об этом шла речь во время встречи Уполномоченного Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой с Главным прокурором Анталии Халилом Иналом.

Омбудсман передала прокурору список из 7 заключенных украинцев, которые сейчас находятся в учреждениях исполнения наказаний турецкого города.

Она требует проверить условия их содержания и обеспечить недопущение нарушения процессуальных прав заключенных.

"Обратила внимание на дело двух граждан Украины - крымских татар, которое сейчас рассматривается в суде города Анталия. Мужчин обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", - написала Денисова.

Омбудсман отметила, что турецкая сторона уверяет в соблюдении прав украинских граждан в соответствии с законодательством Турции.

Как пишет Громадське, еще в сентябре прошлого года суд в Анталии арестовал двух выходцев из Крыма, Лимара и Османа Османовых, за якобы принадлежность к "Хизб ут-Тахрир", хотя Турция не признает эту организацию террористической. Прокуратура требует приговорить мужчин к 7,5 годам заключения, по этому обвинению арестовали также 12 граждан Турции.

Арестованные мужчины - крымские татары, у них украинские паспорта. В 2014 году они выехали в Турцию на заработки.

Задержанные обсуждали в социальных сетях тему ислама, собирались для проведения уроков религии, организовывали конференции и панели на исламскую тему. Однако за это в турецком законодательстве наказания не предусмотрено.

В то же время ранее Министерство иностранных дел Турции осуждало приговор РоSSии в отношении участников "Хизб ут-Тахрир", назвав его "примером политики запугивания".

Напомним, религиозный центр "Хизб ут-Тахрир" в РоSSии и в оккупированном ею Крыму считают террористической организацией. По мнению роSSийского правозащитного медиапроекта "ОВД-инфо", членов ячеек религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" осуждают лишь за то, что они встречаются и читают религиозную литературу. В цивилизованном же мире ее деятельность разрешена.

В августе Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) вернул в прокуратуру материалы дела так называемой четвертой Бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир". Такое решение приняли из-за того, что обвинительное заключение не перевели шрифтом Брайля.

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