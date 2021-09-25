РоSSийская шпионка Бутина получит кресло в Госдуме фюрера РФ

От мандата в ее пользу отказался губернатор Кировской области.

РоSSийская шпионка Мария Бутина получит мандат в Госдуму. Об этом пишет interfax.ru.

От мандата в пользу Бутиной отказался губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии "Единая РоSSия" Игорь Васильев.

"Его заявление будет направлено в Центральную избирательную комиссию РФ . Мандат передадут Марии Бутиной, зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва, которая идет второй в региональном списке партии", - отмечает издание.

Ранее Бутина стала победителем праймериз "Единой РоSSии" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Кировской области по партийному списку.

Напомним, "Единая РоSSия" победила на выборах в Государственную думу РоSSийской Федерации, состоявшихся 17-19 сентября, и сохранила в новом составе парламента конституционное большинство.

Бутину, которая находилась в США по туристической визе, задержали в июле 2018 года по обвинению в заговоре с целью работы незарегистрированным иностранным агентом. 26 апреля 2019 года суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы с учетом почти девяти месяцев, которые она провела под стражей в ожидании приговора.

Следствие утверждало, что Бутина как минимум до 2015 года вела в США конспиративную деятельность в пользу РоSSии, была агентом одного из роSSийских чиновников и использовала личные связи с американцем, влияющим на политику США .

Согласно информации The Washington Post, Бутина переписывалась с членом кампании Дональда Трампа накануне выборов президента в 2016 году. Также сообщалось, что она участвовала в оккупации Крыма.