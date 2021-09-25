В Исландии избирают парламент

В законодательный орган могут войти рекордные девять партий, что приведет к нестабильности.

В Исландии в субботу, 25 сентября, проходят парламентские выборы, результаты которых могут привести к политической нестабильности в стране.

Об этом пишет reuters.com.

Так, в законодательный орган могут войти рекордные девять партий, что соответственно осложнит достижение общих позиций по таким ключевым темам, как изменение климата и здравоохранение.

"На острове в Северной Атлантике с населением 371 тысяча жителей с 2017 года наблюдается период стабильности при правящей лево-правой коалиции - после многих лет политических скандалов и недоверия к политикам в результате финансового кризиса 2008 года", - отмечает издание.

Нынешняя правительственная коалиция, которую возглавляет представительница лево-зеленого движения Катрина Якобсдоттир, получила свой мандат, обещая обеспечить стабильность после того, как исландцы пять раз голосовали на выборах с 2007 по 2017 год.

В 2017 году лево-зеленые, которые называют себя "радикальной левой партией", объединились с маловероятными партнерами - Партией независимости, которая ориентируется на бизнес, и правоцентристской Прогрессивной партией. Это вызвало недовольство некоторых рядовых членов партии.

Несмотря на то, что сейчас Якобсдоттир остается популярной, опросы показывают, что ее партия потеряет поддержку, что ознаменует конец действующей коалиции. Поддержка Партии независимости, крупнейшей партии Исландии, также снижается, но результаты выборов все еще могут дать бывшему премьер-министру Бьярне Бенедиктсон мандат на формирование нового правительства.

Хотя разрушенный политический ландшафт усложнит формирование нового правительства, Якобсдоттир может стремиться к коалиции с другими левыми партиями, которые, как показывают опросы общественного мнения, получат поддержку.

"Если мы будем иметь такое правительство, мы увидим некоторые изменения в вопросе налогообложения богатых, а экологические проблемы станут более важными", - прокомментировал политолог Болдуин Бергссон.

Изменение климата является важной проблемой для исландцев, которые любят называть свою страну "Страной огня и льда" из-за невероятного сочетания вулканов и ледников, которые были, в частности, использованы в телесериале HBO "Игра престолов".

Напомним, в июне 2020 года Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон переизбрался на второй срок с результатом 92,2%. В 2016 году он стал президентом при поддержке 39,1% избирателей.