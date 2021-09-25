Прослушивание в кабинете Гончарука могли организовать приближенные к одному из олигархов, - Рябошапка

Фамилии олигарха экс-генпрокурор не назвал.

Прослушивание в кабинете Гончарука могли организовать приближенные к одному из олигархов, - Рябошапка
Фото: Макс Левин

Прослушивание в кабинете бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука в январе 2020 года могли организовать лица, близкие к одному из олигархов.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Мы все забыли о деле о прослушивании премьер-министра в воюющей стране. Еще тогда, когда я был генеральным прокурором, мы уже установили круг лиц, которые были причастны или могли быть причастны. В частности, эти люди были близки к одному из олигархов. Прошло почти два года с тех пор, и общество до сих пор не услышало фамилии тех людей и того олигарха", - сказал Рябошапка.

Рябошапка выразил надежду, что это дело завершится обвинительным приговором.

Он также не назвал вышеупомянутого олигарха. "Я знаю фамилию, но я не хотел бы открывать или нарушать тайну досудебного расследования", - заявил бывший генпрокурор.

Напомним, вечером 15 января на анонимном YouTube-канале появилась запись разговора с голосами, похожими на голоса премьера, министра экономического развития Тимофея Милованова, главы Минфина Оксаны Маркаровой и первой замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой.

Во время беседы премьер называет себя профаном в экономике и заявляет о некомпетентности в экономических вопросах президента Зеленского ("у него туман в голове"). Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому "слуги" Максим Бужанский и Александр Дубинский сразу же активно начали разгонять это в соцсетях.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за прослушивания Гончарука во время совещания с представителями НБУ.

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