Под Чугуевом почтили память погибших в катастрофе самолета Ан-26

Фото: kh.depo.ua

Под Чугуевом на Харьковщине прошла церемония памяти погибших в результате падения самолета Ан-26, произошедшего 25 сентября 2020 года.

Ведущий церемонии зачитал имена погибших, после чего епископ Харьковский и Богодуховский Митрофан отслужил панихиду, пишет Interfax.com.ua.

После этого родственники погибших и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий ВВС Николай Олещук и и.о. главы Харьковской областной государственной администрации Александр Скакун возложили цветы к памятному камню, на месте которого планируется установить памятный знак.

Фото: kh.depo.ua

Фото: kh.depo.ua

Соболезнования выразил и президент Украины Владимир Зеленский. "Год назад в результате падения самолета около Чугуева Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа. Невозможно унять боль от этой потери. Искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. Украина всегда будет помнить своих героев", - говорится в его сообщении в Твиттере.

Рік тому внаслідок падіння літака біля #Чугуєва Україна втратила 26 гідних синів. У них попереду було ціле життя й не одна бойова звитяга. Неможливо вгамувати біль від цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв. pic.twitter.com/pg2rerKlJU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2021

Напомним, 25 сентября около Чугуева на Харьковщине упал самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ, выполнявший тренировочный полет. Погибли 19 курсантов третьего и четвертого курсов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ и 7 офицеров. Одному курсанту удалось спастись.

По обвинению в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины) будут судить: командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, командира воинской части А4104, заместителя командира воинской части А4104, заместителя командира воинской части по летной подготовке и руководителя управления полетами 25 сентября 2020 года на аэродроме "Чугуев".

В мае ГБР назвал основной причиной падения незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты самолета конвейерным способом. При заходе на последний взлет была обнаружена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, но потому, что происходил конвейер, экипаж вовремя ее не обнаружил.

Еще одной из причин этой трагедии была выдача и подтверждение решений о выполнении самолетом АН-26 упражнений, которые не предусматривались в эксплуатации самолета, а также документов о совместной подготовке курсантов-летчиков и курсантов-штурманов на одном самолете, что не гарантировало безопасность полетов.

Кроме того, среди установленных причин катастрофы является допуск руководством университета учебных полетов с превышением их допустимой взлетно-посадочной массы.