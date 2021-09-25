На Донбассе значительно возросла интенсивность боевых действий, оккупанты 14 раз нарушили "тишину"

В течение пятницы, 24 сентября, по сравнению с предыдущими сутками значительно возросла интенсивность боевых действий на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом два раза применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В направлении Новолуганского роSSийские наемники дважды осуществили прицельный обстрел наших позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Также минометы были задействованы вблизи Верхнеторецкого, оккупанты выпустили 17 мин калибра 120 мм.

Неподалеку от Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов из станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Лебединского и Новозвановки враг вел многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты открывали плотный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного и четыре раза вблизи Золотого-4.

Кроме того, около населенных пунктов Водяное и Широкино роSSийско-оккупационные войска применили два беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17.

Также в направлении населенного пункта Нью-Йорк противник совершил дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

Потерь среди украинских воинов нет.

В течение текущих суток, 25 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в четверг, 23 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные открывали ответный огонь. Потерь в рядах ВСУ не было.