На Донбассе значительно возросла интенсивность боевых действий, оккупанты 14 раз нарушили "тишину"

Вооруженные формирования РФ дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

На Донбассе значительно возросла интенсивность боевых действий, оккупанты 14 раз нарушили "тишину"
Фото: ukrinform.ua

В течение пятницы, 24 сентября, по сравнению с предыдущими сутками значительно возросла интенсивность боевых действий на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом два раза применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В направлении Новолуганского роSSийские наемники дважды осуществили прицельный обстрел наших позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Также минометы были задействованы вблизи Верхнеторецкого, оккупанты выпустили 17 мин калибра 120 мм.

Неподалеку от Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов из станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Лебединского и Новозвановки враг вел многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты открывали плотный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного и четыре раза вблизи Золотого-4.

Кроме того, около населенных пунктов Водяное и Широкино роSSийско-оккупационные войска применили два беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17.

Также в направлении населенного пункта Нью-Йорк противник совершил дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

Потерь среди украинских воинов нет.

В течение текущих суток, 25 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в четверг, 23 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные открывали ответный огонь. Потерь в рядах ВСУ не было.

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