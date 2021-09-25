Зеленский усилил свою охрану, а полиция перешла на усиленный режим работы, - СМИ

Кортеж президента теперь ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин.

Зеленский усилил свою охрану, а полиция перешла на усиленный режим работы, - СМИ
Фото: Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский после нападения на его первого помощника Сергея Шефира решил усилить свою охрану, увеличив кортеж.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Корреспондент УП заметил обновленный кортеж президента Зеленского. Теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин", - говорится в сообщении.

Кортеж видели на Обуховской трассе, он двигался в сторону государственных дач около 21:00.

Кроме того, полиция с 25 сентября переходит на усиленный режим работы.

Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua

Глава Нацполиции Игорь Клименко приказал с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации".

Полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и 6 дней в неделю.

Напомним, покушение на Шефира произошло около 10 часов утра 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев, когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому. Сам президент назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ". В то же время Зеленский признал, что не знает заказчиков этого покушения. Позже президент добавил, что это - давление именно на него и подчеркнул, что "влиять на него невозможно".

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что покушение на жизнь Шефира совершил преступник-профессионал, при этом он был не один.

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