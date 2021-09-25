Покушение на Шефира совершил профессионал, при этом он был не один, - замглавы МВД

Преступники сидели в засаде и в течение 4-х секунд по автомобилю было выпущено около 20 пуль.

Покушение на Шефира совершил профессионал, при этом он был не один, - замглавы МВД
Фото: facebook/Eugene Enin

Покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершил преступник-профессионал, при этом он был не один.

Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. У нас есть воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили в ходе следственных действий. Они направлены на соответствующие экспертизы", - заявил Енин.

Енин добавил, что "попытка покушения была осуществлена профессионально".

По его словам, преступники сидели в засаде, и в течение 4-х секунд по автомобилю было выпущено около 20 пуль.

"Мы имеем 15 попаданий в автомобиль. 2 пули попали в ногу водителя. Автомобиль не был бронированным. Пули легко прошли через дверь машины", - сказал он.

Енин уточнил, что нападавшие пытались остановить автомобиль с целью убийства. Он также сообщил, что к расследованию покушения будет привлечено ФБР с целью минимизации сомнений в непредубежденности расследования".

Напомним, покушение на Шефира произошло около 10 часов утра 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев, когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому. Сам президент назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ". В то же время Зеленский признал, что не знает заказчиков этого покушения. Позже президент добавил, что это - давление именно на него и подчеркнул, что "влиять на него невозможно".

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