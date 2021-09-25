СБУ объявила подозрение одной из руководительниц "партии Шария"

СБУ располагает доказательствами причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария".

СБУ объявила подозрение одной из руководительниц "партии Шария"
Анатолий Шарий
Фото: RusNext.ru

Сотрудники Служби безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария". По предварительным данным, она занималась подделкой документов о "покупке" данной политической силы и об избрании ее "руководителей".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозрение объявлено по ч.2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины ("подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей»).

СБУ есть аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "выбрать нужных руководителей партии", - сообщают в СБУ.

По информации правоохранителей, "Партия Шария" зарегистрирована на человека по имени Виктор Шарий. Сам он при этом утверждает, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $500.

Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, 8 июня Служба безопасности Украины провела обыски у основателей общественной организации "Партия Шария". Их подозревали в причастности к распространению агитации, направленной на изменение границ территории Украины и конституционного порядка.

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