Глава Венецианской комиссии попросил Зеленского предоставить текст принятого закона об олигархах

Это необходимо для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.

По инициативе главы Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио состоялся его телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Джанни Букиккио отметил принятие в Верховной Раде соответствующего закона и попросил предоставить комиссии проголосованный текст документа в редакции, подписанной президентом, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.

"Надо действовать быстро и решительно, поскольку народ Украины ждал эти изменения 30 лет", - отметил Зеленский.

Стороны также обсудили проекты законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также по отбору судей в КСУ.

Отдельно собеседники обсудили ход формирования этического совета, который будет проверять на добродетель кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон об олигархах 25 сентября.

Голосование законопроекта состоялось в отсутствие спикера Дмитрия Разумкова, который попал на больничный с коронавирусом. Глава Верховной Рады несколько дней назад направил этот законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии и говорил, что рассмотрение проекта в парламенте на этой неделе маловероятно.

Фракция "Слуги народа" добилась включения законопроекта в повестку дня вопреки позиции Разумкова и его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более тысячи поправок.