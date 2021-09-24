Глава Венецианской комиссии попросил Зеленского предоставить текст принятого закона об олигархах

Это необходимо для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.

Глава Венецианской комиссии попросил Зеленского предоставить текст принятого закона об олигархах
Фото: unba.org.ua

По инициативе главы Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио состоялся его телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Джанни Букиккио отметил принятие в Верховной Раде соответствующего закона и попросил предоставить комиссии проголосованный текст документа в редакции, подписанной президентом, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.

"Надо действовать быстро и решительно, поскольку народ Украины ждал эти изменения 30 лет", - отметил Зеленский.

Стороны также обсудили проекты законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также по отбору судей в КСУ.

Отдельно собеседники обсудили ход формирования этического совета, который будет проверять на добродетель кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон об олигархах 25 сентября.

Голосование законопроекта состоялось в отсутствие спикера Дмитрия Разумкова, который попал на больничный с коронавирусом. Глава Верховной Рады несколько дней назад направил этот законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии и говорил, что рассмотрение проекта в парламенте на этой неделе маловероятно.

Фракция "Слуги народа" добилась включения законопроекта в повестку дня вопреки позиции Разумкова и его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более тысячи поправок.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — МарченкоНе уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — Марченко
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
В Афганистане министерство по делам женщин заменили министерством добродетели
Блок рекламы


Похожие новости
Закон об олигархах передадут на подпись, - ВениславскийЗакон об олигархах передадут на подпись, - Вениславский
Стефанчук исправил неточности в законе об олигархах, зачитав изменения в стенограммуСтефанчук исправил неточности в законе об олигархах, зачитав изменения в стенограмму
"Евросолидарнисть" подаст в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявления о принятии закона об олигархах"Евросолидарнисть" подаст в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявления о принятии закона об олигархах
Закон об олигархах переголосуют на следующей пленарной неделеЗакон об олигархах переголосуют на следующей пленарной неделе
"Прямая, искренняя честность": постпред Канады приветствовал речь Зеленского в ООН"Прямая, искренняя честность": постпред Канады приветствовал речь Зеленского в ООН
"Что это за х..ня": "слуги народа" возмущены неголосованием Вениславского за "спецпроцедуры" рассмотрения закона об олигархах"Что это за х..ня": "слуги народа" возмущены неголосованием Вениславского за "спецпроцедуры" рассмотрения закона об олигархах
Представитель Зеленского в КСУ объяснил, почему не проголосовал за спецрассмотрение закона об олигархахПредставитель Зеленского в КСУ объяснил, почему не проголосовал за спецрассмотрение закона об олигархах
Зеленский поблагодарил депутатов за принятие закона об олигархах, несмотря на "очень много давления, интриг и даже шантажа"Зеленский поблагодарил депутатов за принятие закона об олигархах, несмотря на "очень много давления, интриг и даже шантажа"
Данилов назвал принятие закона об олигархах самым важным днем в новейшей истории УкраиныДанилов назвал принятие закона об олигархах самым важным днем в новейшей истории Украины
"Основная "философия" закона об олигархах ко второму чтению не изменилась", - Вениславский"Основная "философия" закона об олигархах ко второму чтению не изменилась", - Вениславский
Последние новости
Подгружаем последние новости