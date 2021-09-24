РоSSия направила свои самолеты в зону, в которой ВСУ отрабатывали зенитные стрельбы

РоSSийские самолеты пересекали боевые курсы мишеней, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.

РоSSия направила свои самолеты в зону, в которой ВСУ отрабатывали зенитные стрельбы
Су-30СМ
Фото: iarex.ru

РоSSия устроила очередную провокацию в зоне проведения учений украинских военных. Самолеты-разведчики РоSSийской федерации типа Су-24МР и Ил-20 неоднократно залетали в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.

Как сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ, инцидент произошел сегодня в районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря.

Отмечается, что роSSийские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты. Такими действиями роSSийская сторона грубо нарушила порядок использования воздушного пространства.

"РоSSийское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков", - отмечается в сообщении.

Напомним, на горе Острой в Елизовском районе Камчатки утром 24 сентября нашли обломки исчезнувшего накануне вертолета Ка-27.

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