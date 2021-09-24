Бурба дал показания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп Костенко

Заседание ВСК проходило не в здании комитетов Верховной Рады, а по предварительной информации - в Главном управлении разведки Минобороны.

Бурба дал показания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп Костенко
Фото: пресс-служба президента

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба дал показания временной следственной комиссии (ВСК) по делу наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом "Интерфакс-Украина" заявил член фракции "Голос" Роман Костенко.

"Он (Бурба - ред.) мне отзвонился примерно полчаса назад, сказал, что он вышел (с заседания ВСК - ред.), что все нормально, что он в безопасности. Он дал показания временной следственной комиссии, заседание которой сегодня (24 сентября - ред.) проходило не в здании комитетов Верховной Рады, а по предварительной информации - в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Заседание уже закончилось", - сказал Костенко.

Он подчеркнул, что заседание ВСК перенесли в здание ГУР Минобороны, чтобы не допустить на него представителей оппозиции, а самого Бурбу "туда вывезли".

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 членов ППК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них - граждане Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об операции якобы было известно украинской власти, а в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию отрицают.

10 сентября Безуглая сообщила, что ВСК пришла к выводу, что непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с наемниками ЧВК Вагнера в Украине не было. Вместо этого проводилось "специальное разведывательное мероприятие".

14 сентября заседание ВСК не состоялось из-за отсутствия кворума. На нем Бурба должен был предоставить информацию по делу организации специального мероприятия по задержанию 33-х боевиков ЧВК "Вагнер".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — МарченкоНе уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — Марченко
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
В Афганистане министерство по делам женщин заменили министерством добродетели
Блок рекламы


Похожие новости
В "Слуге народа" назвали фейком информацию о новых обучениях нардепов в ТрускавцеВ "Слуге народа" назвали фейком информацию о новых обучениях нардепов в Трускавце
Железняк обвинил двух нардепов "Голоса" в том, что власти выделили им деньги на округаЖелезняк обвинил двух нардепов "Голоса" в том, что власти выделили им деньги на округа
Заседание ВСК по "вагнеровцам" не состоялось из-за отсутствия кворума, - БурбаЗаседание ВСК по "вагнеровцам" не состоялось из-за отсутствия кворума, - Бурба
Экс-нардеп Дейдей увольняется с должности помощника главы полиции Киева, - СМИЭкс-нардеп Дейдей увольняется с должности помощника главы полиции Киева, - СМИ
Глава ВСК по "вагнергейту" откровенно лжет, - нардеп ЗабродскийГлава ВСК по "вагнергейту" откровенно лжет, - нардеп Забродский
Пресс-служба "Евросолидарности" утверждает, что нардеп Безуглая обнародовала ложную информацию о роли Порошенко в "вагнергейте"Пресс-служба "Евросолидарности" утверждает, что нардеп Безуглая обнародовала ложную информацию о роли Порошенко в "вагнергейте"
Нардеп Юрчишин подал в ГБР и Офис генпрокурора заявление о драке Тищенко в РадеНардеп Юрчишин подал в ГБР и Офис генпрокурора заявление о драке Тищенко в Раде
Нардепы предварительно одобрили разрешение на принудительное кормление заключенных, объявивших голодовкуНардепы предварительно одобрили разрешение на принудительное кормление заключенных, объявивших голодовку
Нардеп Кива сдал экзамен на адвокатаНардеп Кива сдал экзамен на адвоката
Нардепы приняли законопроект об активизации деятельности научных парковНардепы приняли законопроект об активизации деятельности научных парков
Последние новости
Подгружаем последние новости