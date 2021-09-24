Бурба дал показания ВСК по "вагнеровцам", - нардеп Костенко

Заседание ВСК проходило не в здании комитетов Верховной Рады, а по предварительной информации - в Главном управлении разведки Минобороны.

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба дал показания временной следственной комиссии (ВСК) по делу наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом "Интерфакс-Украина" заявил член фракции "Голос" Роман Костенко.

"Он (Бурба - ред.) мне отзвонился примерно полчаса назад, сказал, что он вышел (с заседания ВСК - ред.), что все нормально, что он в безопасности. Он дал показания временной следственной комиссии, заседание которой сегодня (24 сентября - ред.) проходило не в здании комитетов Верховной Рады, а по предварительной информации - в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Заседание уже закончилось", - сказал Костенко.

Он подчеркнул, что заседание ВСК перенесли в здание ГУР Минобороны, чтобы не допустить на него представителей оппозиции, а самого Бурбу "туда вывезли".

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 членов ППК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них - граждане Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об операции якобы было известно украинской власти, а в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию отрицают.

10 сентября Безуглая сообщила, что ВСК пришла к выводу, что непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с наемниками ЧВК Вагнера в Украине не было. Вместо этого проводилось "специальное разведывательное мероприятие".

14 сентября заседание ВСК не состоялось из-за отсутствия кворума. На нем Бурба должен был предоставить информацию по делу организации специального мероприятия по задержанию 33-х боевиков ЧВК "Вагнер".