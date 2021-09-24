Экс-чиновника Ужгородского горсовета обвинили в передаче сквера под строительство

Ему сообщили о подозрении по двум статьям.

Экс-чиновника Ужгородского горсовета обвинили в передаче сквера под строительство
Фото: zk.npu.gov.ua

Полицейские Закарпатья уличили в земельной афере должностное лицо одного из отделов земельных ресурсов Ужгородского горсовета.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Во время досудебного расследования следователи выяснили, что 42-летний чиновник, исполняя обязанности руководителя отдела земельных ресурсов, умышленно согласовал ряд официальных документов и заключений, в результате чего третьи лица незаконно получили в собственность землю.

"Таким образом земля рекреационного назначения, которая относится к зоне зеленых насаждений общего пользования и по функциональному использованию учитывается как часть сквера площадью 0, 17 га, расположенного по улице Гойды в г. Ужгород, выбыла из коммунальной собственности громады г. Ужгород", - говорится в сообщении.

Фото: zk.npu.gov.ua

Отмечается, что правоохранители собрали достаточно доказательств и сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).

Досудебное расследование продолжается.

Фото: zk.npu.gov.ua

Напомним, ранее журналисты "Схем" сообщили, что ряд причалов и дамб на Днепре, а также Оболонский остров в Киеве площадью почти 150 тысяч квадратных метров, перешли в частные руки столичного юриста-бизнесмена Константина Бойко благодаря письму из Национальной полиции.

В КГГА заявили, что все днепровские острова, которые расположены в пределах территории города Киева, находятся в собственности громады столицы. Закон запрещает передавать острова в частную собственность.

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