Экс-чиновника Ужгородского горсовета обвинили в передаче сквера под строительство
Ему сообщили о подозрении по двум статьям.
Полицейские Закарпатья уличили в земельной афере должностное лицо одного из отделов земельных ресурсов Ужгородского горсовета.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Во время досудебного расследования следователи выяснили, что 42-летний чиновник, исполняя обязанности руководителя отдела земельных ресурсов, умышленно согласовал ряд официальных документов и заключений, в результате чего третьи лица незаконно получили в собственность землю.
"Таким образом земля рекреационного назначения, которая относится к зоне зеленых насаждений общего пользования и по функциональному использованию учитывается как часть сквера площадью 0, 17 га, расположенного по улице Гойды в г. Ужгород, выбыла из коммунальной собственности громады г. Ужгород", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители собрали достаточно доказательств и сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее журналисты "Схем" сообщили, что ряд причалов и дамб на Днепре, а также Оболонский остров в Киеве площадью почти 150 тысяч квадратных метров, перешли в частные руки столичного юриста-бизнесмена Константина Бойко благодаря письму из Национальной полиции.
В КГГА заявили, что все днепровские острова, которые расположены в пределах территории города Киева, находятся в собственности громады столицы. Закон запрещает передавать острова в частную собственность.